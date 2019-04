Jahrestag: Das Geisterhaus von Holthausen

Holthausen Heute vor vier Jahren zeigten sich Risse in der Fassade der Heggemannstraße 15. Grund dafür waren Arbeiten auf einer Baustelle nebenan. Seither steht das Haus leer. Was damit passieren soll, scheint niemand recht zu wissen.

Das Gebäude sieht selbst bei Tageslicht ein wenig gespenstisch aus: Der Vorgarten ist verwildert und Efeu klettert die Hauswände hinauf. Die Fenster im Erdgeschoss sind verrammelt und die hölzerne Eingangstür ist gesprungen. Deutlich erkennbar ziehen sich Risse durch das Mauerwerk des Reihenhauses in Holthausen. Während in den Nachbarhäusern längst Alltag herrscht, steht die Heggemannstraße 15 leer – und zwar heute auf den Tag genau seit vier Jahren.

Es war Gründonnerstag, der 2. April 2015, als sich in der Fassade des schmalen, dreistöckigen Hauses plötzlich Risse zeigten. Grund dafür waren Bauarbeiten auf dem Nachbargrundstück. Anwohner hatten damals die Feuerwehr alarmiert, die Bewohner der Häuser 15 und 15a hatten ihre Wohnungen sofort verlassen müssen. Die Nummer 15, die direkt neben der Baustelle lag, steht bis heute leer.

„Keine Ahnung, was mit dem Haus passiert“, sagt ein Nachbar unbeteiligt. Noch über zwei Jahre nach dem Vorfall war die Heggemannstraße 15 von einem Baugerüst umgeben, um einen Einsturz zu verhindern. Inzwischen ist das Gerüst verschwunden, die Standsicherheit sei gewährleistet, heißt es vom Bauaufsichtsamt. Das Betreten des Gebäudes gilt aber weiterhin als gefährlich.

Ehrliche Finderin in Köln

Ehrliche Finderin in Köln : Seniorin findet beim Nordic Walking 3000 Euro

Brexit am Niederrhein

Brexit am Niederrhein : Kreis Kleve streicht Hartz IV für Briten

Überfall auf Juwelier in Düsseldorf-Holthausen

Überfall auf Juwelier in Düsseldorf-Holthausen : Fahndung nach Räubern läuft auf Hochtouren

Das Nachbarhaus, ein schicker, moderner Wohnkomplex, ist inzwischen fertig. Bei dessen Bau hatte der Bauherr mit dem Ausheben einer Grube von der Größe eines halben Fußballfeldes beginnen lassen, bevor die nötigen Gutachten vorlagen. Offenbar war dabei für die Errichtung einer Tiefgarage zu tief und zu nah am Nachbarhaus gegraben worden, was dazu geführt hatte, dass die Nummer 15 bis heute leer steht.

Die Nachbarn wissen nicht, was mit den damaligen Bewohnern von Nummer 15 passiert ist. Sie hatten ihre Wohnung damals sofort räumen müssen. Seit dem Vorfall 2015 haben nur Gutachter unter strengen Sicherheitsvorkehrungen das Gebäude betreten können. Es gebe aber, so will ein Anwohner beobachtet haben, Interessenten für das Haus. Er habe mehrfach Menschen gesehen, die sich die Örtlichkeit gemeinsam mit Maklern angesehen haben. Allerdings dürfte eher das Grundstück von Interesse sein, denn das Haus selber scheint nicht mehr zu retten. Der Eigentümer hat sich seit dem Vorfall nicht geäußert, beim Bauaufsichtsamt wird jedoch nach Eingang der Expertengutachten vermutet, dass für die Nummer 15 nur der Abriss bleibt. Ob und wann es soweit sein wird, kann nicht abgeschätzt werden.