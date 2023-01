Ehrenamt Vereine wollen Holthausen gemeinsam mit mehr Leben füllen

Um gemeinsam Traditionen und Institutionen wie Karneval, Kirche, Schützen oder Heimatvereine und Vereinsarbeit allgemein wieder mehr in den Fokus zu rücken, wollen die Holthausener Ehrenamtlichen an einem Strang ziehen. „Das war eine Art Kick-Off-Veranstaltung“, sagt Tischendorf. Man will sich in naher Zukunft erneut zusammenfinden und weiter überlegen. „Dann sollen alle teilnehmenden Vereine ihre Termine mitgeteilt haben, die für 2023 anstehen“, erklärt Rainer Fuhrmann, Präsident der KG Räbbelche. So werde man eine Grundlage haben, auf der man sich dann in Zukunft besser abstimmen – oder Gemeinsamkeiten finden könne.