Sport : Tischtennisclub bei WM erfolgreich

Holthausen Der Serbe Aleksandar Karaksevic sicherte sich in Budapest den Gruppensieg.

Der Süd-Club hat sich den hochkarätigen Neuzugang nach seinem Aufstieg in die dritte Tischtennis-Liga eingekauft; Karaksevic kam vom TSV Kuppingen, einem Verein aus der Nähe von Böblingen in Baden-Württemberg, nach Düsseldorf. Dort spielt der vierfache Mixed-Europameister in der Mannschaft von Team-Kapitän und Ex-Bundesliga-Spieler Dominik Halcour unter anderem an der Seite von Ex-Europameister Evgueni Chtchetinine und dem achtmaligen kroatischen WM-Teilnehmer Roko Tosic.