Sport : Die Tennis-Brüder

HOLTHAUSEN Der TC Holthausen verzeichnet im Moment einen starken Mitgliederzuwachs. Grund dafür sind nahe Neubaugebiete – und das professionelle Trainerteam unter Führung der Brüder Boris und Mark Joachim.

Seinen Bruder Mark hingegen führte der Tennissport als Profispieler rund um die Welt. Wimbledon und die Australien Open gehören zu seinen Karriere-Höhepunkten. 16 Jahre lang spielte der ehemalige Weltranglisten-240. in der Tennisbundesliga. Für den Düsseldorfer Rochus Club schlug der mehrfache Deutsche Meister in den 1990er Jahren auf. „Tennis ist ein Sport, den jeder bis ins hohe Alter spielen kann“, versichert der Profi.

„Unser professionelles Trainerteam mit Boris und Mark Joachim an der Spitze ist ein echter Pluspunkt für unseren Verein“, sagt Breitensportwart Markus Hock und nennt so einen der Gründe für den aktuellen Boom beim TC Holthausen. „Die Mitgliederzahl hat sich innerhalb der letzten drei Jahre auf aktuell 532 geradezu verdoppelt“, stellt Peter Hermann als zweiter Vorsitzender zufrieden fest. Familienfreundliche Beiträge sowie ein abwechslungsreiches Programmangebot für Jugend und Erwachsene, so Hermann, haben Familien aus den in der Nähe entstandenen Neubaugebieten in den Stadtteilen Himmelgeist, Itter und Wersten zum TC Holthausen gelockt. Neu im Programm ist etwa das Generationen-Turnier. „Dabei können Opa und Enkel im Doppel spielen“, erklärt Kassenwartin Ursula Kolken.