Holthausen: Stadt schließt Kindertreff jetzt doch

Holthausen 2011 und 2015 kämpften Eltern und Politiker erfolgreich für den Erhalt. Jetzt soll das Angebot wie schon damals geplant in die Einrichtung Kamper 17 umziehen. Bereits seit Freitag gibt es an der Geeststraße kein offenes Spielangebot mehr.

Doch jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht: Bereits seit Freitag gibt es in der Geeststraße im Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung kein offenes Spielangebot mehr für die Kinder. Offen kommuniziert wurde das vorab allerdings nicht. Die Schulkindergruppe soll noch bis zu den Sommerferien montags bis freitags von 12 bis 15 Uhr dort hinkommen können. Dann ist in den Räumen an der Geestraße ganz Schluss. Durch den Umzug einer Ganztagsgruppe aus dem Kamper 17 in die Klarenbachschule werden in der JFE an der Kamperstraße Räume für die Schulkinderbetreuung frei. Auch ein Mittagessen soll es da künftig geben. Ursächlich für diese Entscheidung soll unter anderem ein Schimmelbefall in der stark sanierungsbedürftigen Einrichtung an der Geeststraße sein. Das Gebäude ist in die Jahre gekommen. Allerdings gab es keine Anweisung von der Bauaufsicht, es zu schließen.