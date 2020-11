Verkehr in Düsseldorf : Radweg in Holthausen wird gesichert

Die zehn Zentimeter hohen Schwellenelemente sollen den Radweg von der Straße trennen und schützen. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Auf 1,2 Kilometern sollen Radfahrer auf der Straße Am Trippelsberg mit Trennelementen vor allem vor Schwerlastverkehr geschützt werden. Ob das funktionieren kann, wollen Anwohner und ADFC kritisch beobachten.

Auf einem 1200 Meter langen Abschnitt der Straße Am Trippelsberg wird die erste sogenannte Protected Bike Lane in Holthausen eingerichtet. Zunächst wird der künftig auf beiden Seiten 1,95 Meter breite Radweg markiert, der von der Fahrbahn um 20 Zentimeter abgetrennt wird. Dieser Sicherheitsabstand soll durch bauliche Elemente in Schwarz-Weiß abgesichert werden. Angebracht werden diese Elemente in einem Abstand von einem Meter. Zudem sollen laut Stadt an Kreuzungen und vor Einfahrten rote Radwegefurten mit Piktogrammen markiert werden.

Die Arbeiten starten am heutigen Donnerstag, die Markierung soll laut dem Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, Florian Reeh, schon Anfang kommender Woche fertig sein. „Dann kann der markierte Bereich als Radweg genutzt werden“, sagt Reeh. Die Trennelemente können aufgrund von Lieferengpässen allerdings erst Anfang 2021 angebracht werden. Insgesamt rund 150.000 Euro lässt sich die Stadt die „Protected Bike Lane“ kosten. „Auch das Sicherheitsempfinden spielt eine Rolle bei der Entscheidung, häufiger das Fahrrad zu benutzen“, sagt Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke. „Das wollen wir mit diesem Projekt verbessern.“

Die Straße, die im Industriegebiet am Reisholzer Hafen liegt, wird von vielen Radfahrern genutzt. Auch der Rheinradweg und die Radroute Erlebnisweg Rheinschiene führen dort entlang. Gleichzeitig ist das Verkehrsaufkommen in dem Industriegebiet hoch, vor allem von Lkw, die häufig auch am Straßenrand abgestellt werden. Im Mai hatte der Ordnungs- und Verkehrsausschuss die Sicherung des Radwegs beschlossen – und den rund 100.000 Euro teuren barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen entlang der Straße, für den die Arbeiten bereits laufen.

Bei der Bürgerinitiative „Hafenalarm“, die sich seit Jahren für eine Verbesserung des Radwegs in dem Industriegebiet einsetzt, wertet man die Einrichtung der „Protected Bike Lane“ als positives Signal. „Wir begrüßen das sehr“, sagt Sprecherin Birgit Götz. Der Verkehrsdruck in dem Gebiet nehme seit Jahren zu, auch sei die Straße häufig völlig zugeparkt von Lkw und Kleinlastern. „Gerade für die vielen Schüler, die hier entlang fahren, ist das eine Gefahr.“ Auch beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club ADFC Düsseldorf sieht man die Absicherung „prinzipiell positiv“, wie Vorstandsmitglied Jan-Philipp Holthoff sagt: „Durch diese verhältnismäßig günstige Maßnahme entsteht ein geschützter Raum für Radfahrer.“ Man habe zwar keine Erfahrungen mit dieser Art von Trennelementen, sie seien durch ihre Form aber grundsätzlich fehlerverzeihend – wenn ein Radler mal dagegenfahre, komme er so nicht direkt zu Fall. Zudem könnten sie aufgrund ihrer geringen Größe versetzt werden, wenn sich eine Stelle weiterhin als anfällig erweist, erklärt Holthoff.