Anwesen unter Denkmalschutz : Politik soll die Sanierung des Gutshofs beschließen

Bereits seit Anfang 2016 diskutieren Stadt und Politik über die Zukunft des Gutshofs Niederheid. Foto: Stadt Düsseldorf / Uwe Schaffmeister

Düsseldorf Rund 10,4 Millionen Euro könnte die Rettung des unter Denkmalschutz stehenden Anwesens im Stadtteil Holthausen nach einer Schätzung kosten.

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Öffentlichkeitswirksam hatte der damalige Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) kurz vor der Kommunalwahl im Sommer 2020 alle Verkaufsabsichten des unter Denkmalschutz stehenden Gutshof Niederheids in Holthausen gestoppt. Gebracht hat ihm das in der Wählergunst nichts mehr. Stephan Keller (CDU) zog bekanntlich ins Rathaus ein. Dessen Verwaltung legt nun einen Rettungsplan für den Gutshof und den dort untergebrachten Kinderbauernhof vor. Rund 10,4 Millionen Euro muss die Stadt dafür aufbringen.

Der Vorschlag wird zunächst kommende Woche Freitag, 18. März, in der Sitzung der Bezirksvertretung 9 vorgelegt. In den Reihen der Stadtteil- und Sozialpolitiker quer durch die Fraktionen wird das nach den vielen Jahren der Ungewissheit, was mit dem dort untergebrachten Kinderbauernhof passieren wird, für Aufatmen sorgen. Der Rat soll in seiner Sitzung am 7. April den Grundsatzbeschluss für die Rettung fassen. Der sieht Folgendes vor: „Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung zur vollständigen Sanierung des Standortes einschließlich Fortführung und Erweiterung der heutigen Nutzung zur Einholung des Bedarfsbeschlusses durchzuführen und hierfür eine Kostenschätzung zu erstellen.“

Bereits Anfang 2016, als das erste Mal über die Zukunft des Gutshofes und des dort beheimateten Kinderbauernhofs diskutiert wurde, war die Anlage schon sanierungsbedürftig. Dieser Zustand hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschlechtert. Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass „der Erhaltungs- und Ausbauzustand der vorgenannten Gebäudeteile nicht mehr den heutigen Standards der Bau- und Anlagentechnik sowie den Ansprüchen an eine nachhaltige und energiesparende Bewirtschaftung entspricht. Vorhandene Schäden an Mauerwerk und Decken schränken aktuell einen großen Teil der nutzbaren Flächen ein.“

Drei mögliche Optionen hatte die Verwaltung im Vorfeld zu dem jetzt zu fällenden Grundsatzbeschluss erarbeitet: Die nun vorgeschlagene vollständige Sanierung des Standortes einschließlich Fortführung und Erweiterung der heutigen Nutzung. Ausgehend von dem allgemein schlechten Erhaltungszustand werden alle Baukörper und der Innenbereich der Hofanlage instandgesetzt und – wo erforderlich – grundlegend saniert, um das Gut Niederheid wieder vollumfänglich nutzen zu können und den heutigen Stand der Technik – unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes – sowie der aktuellen technischen und energetischen Vorgaben herzustellen. Darüber hinaus werden Modernisierungen und Anpassungen durchgeführt, um den Betrieb zu optimieren. Die prognostizierten Kosten belaufen sich auf rund 10,4 Millionen Euro. Diese Schätzung soll nun nach einem positiven Beschluss im Stadtrat in einem nächsten Schritt mit belastbareren Zahlen unterfüttert werden. Die von der SPD angebrachte Anregung, eine Kita in die Anlage zu integrieren, hat die Verwaltung abgelehnt. Da in Holthausen gerade das Betreuungsangebot ausgebaut würde, gebe es dafür keinen Bedarf.

Aufgeführt ist in der Vorlage auch eine weitere Optionen, die damit aber vom Tisch ist: eine Teilsanierung für rund 2,5 Millionen Euro. Damit könnten aber gerade mal Maßnahmen zur Instandhaltung der Bausubstanz und Fortführung der heutigen Nutzung durchgeführt werden. Das ist zwar auf den ersten Blick deutlich kostengünstiger, wäre aber nicht nachhaltig, da sich Stadt und Politik in einigen Jahren wieder mit dem Thema würden befassen müssen. Auch der erneute Versuch der Vermarktung fiel bei der Verwaltung selbst schon durch. Bereits 2016 wurde das Verfahren schon einmal ohne Erfolg durchgeführt.