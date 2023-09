Neuer Mitarbeiter im Team des Zentrums plus Holthausen Das Ehrenamt stärken und gemeinsam musizieren

Der Neue im Team vom Zentrum plus in Holthausen ist für viele Senioren schon ein bekanntes Gesicht: Michael Thomaschek (33) ist seit dem 1. August als hauptamtlicher Mitarbeiter tätig, hat aber bereits neben seinem Studium drei Jahre lang stundenweise im Zentrum plus Holthausen des Arbeiter-Samariter-Bundes gearbeitet. „Ich mache in meiner Freizeit sehr gerne Musik“, sagt er. Seit 16 Jahren spielt er Gitarre und seit einigen Jahren E-Piano. Angebote wie das „Gemeinsame Musizieren“ und den „Feierabend im Zentrum plus“ hat er ins Leben gerufen. Man trifft ihn häufiger mit der Gitarre an oder auch zu einem kleinen Plausch beim Kaffee. „Wir haben hier ein offenes Angebot für Senioren, das gefällt mir sehr gut“, sagt der Sozialarbeiter. Im Team übernimmt er auch Leitungsfunktionen. An drei Tagen in der Woche ist er nun vor Ort und für die Ehrenamtlichen und Kulturangebote zuständig. Zunächst kommt er immer dienstags, donnerstags und freitags ins Zentrum plus. Früher wohnte er auch in Holthausen. „Zu meinen Tätigkeiten zählen natürlich auch Beratungen“, sagt er. Dann informiert er Interessierte zum Beispiel über Möglichkeiten und Programme, die aktuell im Zusammenhang mit dem Stärkungspakt 2023 stehen. „Angefangen habe ich im Projekt Geschichtsschreiber“, erzählt er. In diesem Projekt ist er weiterhin tätig, er ist zuständig für Lesungen und auch Veröffentlichungen, wie beispielsweise den Blog. Wo im Zentrum plus Hilfe nötig war, packte Michael Thomaschek in den letzten Jahren an.