Bauarbeiten in Holthausen Neue Bänke für den Kamper Acker

Aktuell sitzen Düsseldorfer auf den insgesamt vier neuen Bänken allerdings in der Nähe zu einer Baustelle. Denn am Kamper Acker in Richtung der Straße Am Langen Weiher werden derzeit neue Fernwärmerohre verlegt. Die Firma Henkel und die Stadtwerke Düsseldorf haben im September 2022 eine langjährige Partnerschaft besiegelt: Als erstes Unternehmen wird Henkel industrielle Abwärme aus seinem eigenen Kraftwerk in das Fernwärme-Netz der Stadtwerke Düsseldorf einspeisen. Dafür laufen aktuell an verschiedenen Stellen im südlichen Stadtgebiet die Vorbereitungsarbeiten – so auch in Holthausen.