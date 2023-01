Treffen von Hafenalarm Kritik an der Hafen-Machbarkeitsstudie

Bei einer Diskussion im Reisholzer Bürgerhaus haben Mitglieder der Bürgerinitiative Hafenalarm am Dienstagabend deutliche Kritik an der Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Reisholzer Hafens geübt. Diese liegt mittlerweile öffentlich vor, dafür hatte sich Hafenalarm bereits im Oktober eingesetzt. Am diesem Donnerstag sind die Bürgerinitiative sowie verschiedene Umweltverbände ab 10 Uhr zu einem sogenannten Scoping-Termin bei der Bezirksregierung eingeladen. Die Hafenentwicklungsgesellschaft hatte um diesen Termin gebeten.