Innovation aus Düsseldorf : Henkel entwickelt Kunststoff für Nasenabstriche

Zusammenarbeit zwischen Henkel und Origin: 3D-gedruckte NP-Abstriche mit komplexem Gittermuster Foto: Henkel

Düsseldorf Mit Hilfe der Stäbchen aus dem 3D-Drucker sollen Corona-Viren sicher nachgewiesen werden können. Auf Verträglichkeit und Widerstandsfähigkeit getestet wurde das neue Produkt in den USA.

(ale) Der Konzern Henkel hat in seiner Produktentwicklung auf den Engpass bei medizinischer Ausrüstung reagiert, der in Folge der Corona-Pandemie aufgetreten ist. Das Düsseldorfer Unternehmen stellte zusammen mit dem Hersteller von 3D-Druckern Origin Spezial-Stäbchen für Nasenabstriche her. Am Kopf weisen sie eine feingliedrige Gitterkonstruktion auf, an der besonders viel Virenmaterial hängen bleiben soll.

Im Vorfeld hatte Henkel eine Palette von 3D-druckbaren Fotopolymeren, also Hightech-Kunstoffen, geliefert, mit denen dann Tests auf Widerstandsfähigkeit und Verträglichkeit durchgeführt wurden.

Origin wiederum stellte die Technologie, mit der verschiedene Materialien, Druckparameter und Designs parallel getestet werden konnten, zur Verfügung, so dass „nach wenigen Tagen eine optimale Lösung“ gefunden werden konnte, wie es in der Pressemitteilung der Unternehmen heißt.

„Hinter unserer offenen Materialplattform stand von Anfang an die Vision, erfolgreiche Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu ermöglichen“, so Ken Kisner, Head of Innovation für den 3D-Druck bei Henkel.

Die Entwicklung des Stäbchens geschah auch mit Hilfe der Softwareplattform Albert von Henkel, mit der es schnell gelungen sei, die geeigneten Materialien für das Produkt zu identifizieren. „Nasenabstriche sind sehr komplexe Instrumente“, erklärt Nick Talken, verantwortlich für die Albert Software bei dem Düsseldorfer Konzern. „Der Kopf des Stäbchens nutzt ein detailliertes Gittermuster, das für die maximale Entnahmemenge von Viren designt sein muss. Das gesamte Instrument muss flexibel und dabei sehr stark sein – und natürlich sicher für den medizinischen Gebrauch.“