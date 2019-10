Sport in Düsseldorf : Rams-Spieler fährt zur Jugend-WM

Holthausen Der 16-jährige Tom Klein, Angreifer bei den Holthausener Skaterhockeyspielern, wird am Wochenende in Krefeld für Deutschland auflaufen.

Für Rams-Nachwuchsakteur Tom Klein ist ein Traum in Erfüllung gegangen. U19-Bundestrainer Jens Meinhardt hat den 16-jährigen Inline-Skaterhockeyspieler aus Hassels für die Junioren-Europameisterschaft am 12./13. Oktober in Krefeld in den Deutschen Nationalkader berufen.