BC Colours : Billard-Verein im Aufstiegskampf

Holthausen Für den Verein aus Holthausen geht es am kommenden Wochenende gegen Düren und Kohlscheid um den Aufstieg.

Für die erste Mannschaft des Vereins BC Colours geht es am Wochenende in der Billard Oberliga um den Aufstieg. Zwei Spiele liegen noch vor den Düsseldorfer Pool-Spielern, ehe dieser große Traum wahr werden kann. Alles läuft auf ein Finalspiel am letzten Spieltag gegen die zweite Mannschaft des PBC Phönix Düren, den Konkurrenten um den Aufstieg, hinaus.