Bad Niderheid : Warum der Schwimmbad-Eintritt teurer geworden ist

Holthausen Im Niederheider Schwimmbad wurden im Sommer die Preise erhöht. Die Bädergesellschaft musste sich dafür vor der Lokalpolitik rechtfertigen.

4,90 Euro kostet ein Ticket für das Familienbad Niederheid im Augenblick für Erwachsene. Wie auch in anderen Schwimmbädern in Düsseldorf wurden hier die Preise für die Wasserzeiten nach der Rückkehr der Düsseldorfer Bäder aus der coronabedingten Zwangspause erhöht – dafür hat die unter anderem für Holthausen zuständige Bezirksvertretung 9 nun eine Erklärung der Stadt eingefordert.

Je nach Ticket muss für den Eintritt bis zu zehn Prozent mehr Geld bezahlt werden. Aber: In vielen Haushalten steht in Folge der Pandemie weniger Einkommen zur Verfügung; diesen Zustand bemängelten die Lokalpolitiker, allen voran die CDU-Fraktion im Süden.

Die Stadt verweist in ihrer Antwort darauf, dass die letzte Preisanpassung in den Düsseldorfer Schwimmbädern im Mai 2016 stattgefunden habe – kurz nachdem das Niederheider Bad aufwändig saniert wurde. Seither seien in Düsseldorfs Bädern aber große Investitionen getätigt worden – so wird etwa in Benrath derzeit das Mehrgenerationenbad neu gebaut, in Unterrath läuft der Planungsprozess für ein Hallenbad.