HOLTHAUSEN : Henkel-Orchester spielt Musik der 90er

HOLTHAUSEN Das Blasorchester von Henkel gibt es seit mehr als 40 Jahren. Das jüngste Mitglied ist 14, das älteste über 80. Am Samstag spielen die Musiker im Klarenbachhaus Stücke aus den 90ern des 19. und 20. Jahrhunderts.

Es ist nicht zu übersehen: Die Blütenpracht der Magnolien, Forsythien und Osterglocken kündigt das Frühjahr an. Und das ist auch immer die Zeit, wenn das Harmonie Orchester Henkel (HOH) die Blasinstrumente kräftig durchbläst und sich mit ihnen für das traditionelle Frühjahrskonzert fit macht.

Das diesjährige Konzert ist schon das 43. seit Gründung des Orchesters im Jahre 1976. Der Pflege der konzertanten Blasmusik haben sich die rund dreißig Musikerinnen und Musiker mit ganzem Herzen verschrieben. Jeden Dienstag wird von 18.30 bis 20 Uhr an der Bonner Straße intensiv geprobt. Guido Brink, Musik- und Lateinlehrer aus Hürth, leitet die Bläser seit über 27 Jahren, fördert den Nachwuchs und arbeitet an der Erweiterung des Repertoires. „Aber es macht immer noch richtig Spaß, jede Woche so weit zur Probe zu fahren“ sagt er und schmunzelt.