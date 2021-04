Sechs Jahre nach dem Vorfall : Das „Geisterhaus“ ist wieder bewohnt

Holthausen Gestern vor sechs Jahren musste das Haus Heggemannstraße 15 evakuiert werden. Lange stand das Gebäude leer, es galt als unbewohnbar. Inzwischen wurde saniert und es leben wieder Menschen in den Wohnungen.

Die Heggemannstraße ist eine ruhige Nebenstraße unweit des Henkel-Geländes in Holthausen. Die Außenwand des Reihenmittelhauses mit der Nummer 15 ist weiß gestrichen, auf den Steinen vor dem Haus ist mit Kreide ein Himmel-und-Hölle-Spiel gemalt, vor der Tür steht ein Fahrrad mit Kindersitz. Nichts erinnert mehr daran, dass sich hier vor genau sechs Jahren fast ein Drama ereignet hat.

Am 2. April 2015 mussten die Bewohner der Heggemannstraße 15 ihre Wohnungen verlassen. Auf dem Grundstück nebenan wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Parkplatzes ein Wohnkomplex gebaut, die Tiefbauarbeiten sorgten für Schäden am angrenzenden Gebäude. Vermutlich lagen wichtige Statikgutachten zum Aushub der Tiefgarage nicht vor, als mit den Erdarbeiten begonnen wurde. Die Wand des benachbarten Hauses Nummer 15 bekam tiefe Risse, die Feuerwehr brachte die Bewohner sofort ins Freie. Seit diesem Vorfall galt das Haus als unbewohnbar. Experten stellen erhebliche Mängel an der Standsicherheit des Hauses fest und jahrelang stand das Gebäude leer.