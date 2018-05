Holthausen : Gemeinde St. Joseph lädt zum Pfarrfest

Holthausen Die katholische Gemeinde St. Joseph in Holthausen lädt am Sonntag, 27. Mai, zum Pfarrfest auf den Kirchplatz an der Ritastraße. Der Tag steht im Zeichen von Afrika. Los geht es mit der Messe um 11 Uhr, gestaltet vom Chor Gaudete mit afrikanischen Kirchenliedern. Ab zirka 12 Uhr geht es rund um die Kirche und im benachbarten Pfarrzentrum mit vielen Angeboten und Aktionen weiter. Für jeden ist etwas dabei: der Knirps-Bus vom BDKJ fährt mit seinem reichhaltigen Spielsortiment vor, es kann gebastelt und gemalt werden und jeder ist eingeladen, selbst einmal im Rhythmus afrikanischer Klänge die Trommel zu schlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Cafeteria gibt es eine Tee-Lounge, zudem steht ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken bereit, darunter auch zahlreiche afrikanische Spezialitäten. Mit dem Spendenerlös fördert die Gemeinde das Schulprojekt Asha Kiran School in Indien sowie verschiedene Aktionen in der Pfarre.

(RP)