Straßenerneuerung : Gartenamt pflanzt 25 neue Bäume an der Itterstraße

Die Bauarbeiten in der Itterstraße waren im vergangenen Jahr in vollem Gange. Jetzt muss noch die Asphaltdecke erneuert werden. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Nachdem die Kanalbauarbeiten fertig gestellt sind, muss nun der Belag der Straße erneuert werden. Als Ausgleich für gefällte Bäume werden außerdem Neupflanzungen vorgenommen.

Die Itterstraße in Holthausen ist nach den im März fertiggestellten Kanalbauarbeiten in keinem guten Zustand. Das soll sich bald ändern. Geplant ist, dass Ende Juli dieses Jahres die Asphaltarbeiten auf der Fahrbahn starten. Auch 25 Linden sollen neu gepflanzt werden, teilte die Stadt jetzt auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Mit dem Start der Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn Ende Juli muss die Itterstraße erneut in Teilabschnitten einseitig beziehungsweise vollständig gesperrt werden. Der detaillierte Bauablauf der anstehenden Asphaltarbeiten sei noch in Planung, erklärte die Stadt. Fest stehe, dass auch die Buslinie zeitweise in Abhängigkeit zu den Bauabschnitten umgeleitet werden muss. Der Verkehr solle so gering wie möglich beeinträchtigt werden, heißt es.