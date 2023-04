Ausstellung zu Fritz Henkels 175. Geburtstag Der Persil-Erfinder persönlich

16 RP-Leser, die an einer Verlosung unserer Redaktion teilgenommen hatten, kamen am Dienstagabend in den Genuss einer persönlichen Führung durch die Ausstellung „175 Jahre Fritz Henkel, Pionier, Macher und Visionär“. Diese ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, steht sie doch hinter den Werksmauern in Holthausen in dem gläsernen Hauptgebäude, in dem heute die Geschicke des Unternehmens durch den Vorstand geleitet werden.