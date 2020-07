80 Jahre Kinderbetreuung bei der Firma Henkel in Düsseldorf : Erste Henkel-Kita feiert ihren 80. Geburtstag

Holthausen Heute bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitern drei Kindergärten mit 240 Betreuungsplätzen. Damals ging es um 35 Kinder, die betreut wurden, während ihre Eltern im Werk arbeiteten.

(RP) Am 9. Juli 1940 eröffnete Henkel seinen ersten Betriebskindergarten am Firmensitz in Düsseldorf. Was damals mit der Betreuung von 35 Kindern begann, umfasst heute drei Betriebskindergärten mit rund 240 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von vier Monaten bis hin zum Schuleintritt. 1951 startete die Gerda-Henkel-Kindertagesstätte, 2008 öffnete die KiTa „Kleine Löwen“ und 2013 „Die Waschbären“, die sich in der Trägerschaft der AWO befinden. In Verbindung mit flexiblen Arbeitszeitmodellen unterstützen die Kindertagesstätten von Henkel die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.