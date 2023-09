Sport in Düsseldorf Im Sportpark Niederheid entsteht ein barrierefreier Fitnessbereich

„Unser Fokus soll auf dem Kraftausdauertraining und auf dem barrierefreien Zugang liegen“, erklärt Michael Görlach. Er ist einer von zwei Geschäftsführern des Vereins, dessen Sitz sich im Sportpark Niederheid an der Paul-Thomas-Straße befindet. So will der SFD’75 auf einer bislang hauptsächlich als interner Parkplatz genutzten Fläche einen sogenannten Outdoor-Fitnessgerätezirkel anlegen. Errichtet werden sollen insgesamt zwölf Geräte, an denen Düsseldorfer ihre Kraft trainieren können. Mindestens vier dieser Geräte sollen auch mit dem Rollstuhl erreichbar sein. Dann könnten Sportler beispielsweise aus dem Rollstuhl heraus eine Schulterpresse nutzen, wie Görlach erklärt.