Jahresausstellung in der Werft 77 Was Düsseldorfer Künstler mit auf die Arche nehmen

„Noah was here“ ist der erste Gedanke des Erstaunens angesichts der riesigen Holzkonstruktion eines Schiffsrumpfs, den sich Hiroyuki Masuyama ausgedacht hat. Der 56-jährige Maler und Bildhauer ist an der Ausstellung teilnehmender Künstler. Außerdem kuratiert er die Ausstellungsprojekte „Dörfler I“ und „Dörfler II“. Die Arche nimmt nahezu die gesamte 550 Quadratmeter große Fläche der zum Trockendock verwandelten Kunsthalle ein. Doch das Bild des Trockendocks stimmt nicht ganz, denn die Arche ist von einem „Meer“ aus Holzlatten umgeben. Mittels zweier Seilzüge können Besucher das hölzerne Meer in Bewegung versetzen, sodass die Arche mal in ruhigem Fahrwasser, mal in bewegter Dünung „schwimmt“.