Anmeldungen für Angebot in Düsseldorf möglich Sportcamp des SFD’75 hält Kinder in Bewegung

Kinder und Jugendliche in Bewegung halten – das ist ein Ziel des SFD’75, und deshalb bieten die Sportfreunde Düsseldorf erneut ein Bewegungscamp in den Herbstferien an. Vom 23. bis 25. Oktober sind im Sportpark Niederheid jede Menge Action und Spielspaß angesagt. Geschulte Trainerinnen und Trainer des Kooperationspartners „Erlebniswelt Sport- und Fußballschule“ animieren die Kinder im Alter zwischen sechs und dreizehn Jahren auf der Anlage an der Paul-Thomas-Straße täglich von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr zu abwechslungsreichen Trainingseinheiten und stellen Spielideen vor.