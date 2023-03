Aufsichtsrat der Bädergesellschaft tagt am 30. März Sportausschuss bestätigt Saunaschließung

Nicht nur wegen der Energiekrise, sondern auch wegen des Arbeitskräftemangels „in allen Bereichen“, wie es Bäderchef Christoph Schlupkothen in der Sitzung persönlich ausführte, sei im Herbst 2022 die Entscheidung vom Aufsichtsrat getroffen worden, zwei der drei städtischen Saunen (Münster-Therme und Sauna im Düsselstrand) erst einmal komplett und die Niederheider Sauna vom 1. April bis in den September dicht zu machen. Hinzu kommt die Schließung von drei Hallen- während der Öffnung der Freibäder. Schlupkothens Argument: „Insgesamt haben wir diesen Sommer trotzdem genau so viele Bäder geöffnet wie 2019.“ Und zudem erstmals auch wieder vier Freibäder, da ja das Benrather Freibad am 26. Mai in den Betrieb geht. Außerdem habe aus seiner Sicht die Sicherstellung des Freibadbetriebes in den Sommermonaten Priorität. Auf Anfrage von CDU-Mitglied Dirk Angerhausen, ob ein Durchlaufen der Suomi-Sauna über den Sommer Konsequenzen auf andere Bäder habe, antwortete Schlupkothen, dass „wir dann wohl Einschränkungen woanders werden vornehmen müssen.“