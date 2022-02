Verein ISCD Rams aus Holthausen : Skaterhockey-Talente im Test fürs Nationalteam

Düsseldorf Der Verein, der im Sportpark Niederheid zu Hause ist, bietet die Sportart Skaterhockey an. Die Spieler werden immer mal wieder in die Nationalteams berufen oder zu Talent-Sichtungen eingeladen.

Er hat das Skaterhockeyspielen bei den Monheim Skunks gelernt und fühlt sich nach seinem Wechsel zu den Holthausener Rams im U19-Team von Vereinscoach Christian Schmidt längst heimisch. Wiegand, der sich nach seinem Abitur im Informatikstudium dem Thema künstliche Intelligenz widmen will, gilt in der Mannschaft als Teamplayer. Die Skunks hatte der Monheimer verlassen müssen, weil es dort in seiner Altersklasse keine Mannschaft gab.

Mick Kubel (16) nimmt als Erfahrung aus dem Lehrgang mit, dass er im Kreis landesweiter Konkurrenz gut hat mithalten kann. Hartnäckigkeit in Zweikampfsituationen zeichnet den Stürmer aus. Die Reise zur EM, wo das deutsche Nationalteam auf spielstarke Rivalen aus England , der Schweiz und Österreich trifft, wäre für den wintersportbegeisterten Snowboardfahrer ein Höhepunkt in seiner bisherigen Skaterhockey-Karriere.

Darum ist Danny aus den Birken für das DEB-Team in Peking so wichtig

Goalie aus Neuss : Darum ist Danny aus den Birken für das DEB-Team in Peking so wichtig

Maik Pallach will im Testspiel was ausprobieren

Handball : Maik Pallach will im Testspiel was ausprobieren

Chancen für eine Nominierung in den EM-Kader rechnet sich auch Malte Saßmannshausen (16) aus. In den Duellen eins-gegen-eins oder eins-gegen-zwei fühlt sich der Abwehrakteur wohl. Mit seinen Rams will er in der Regionalliga-West ab März in der neuen Saison erfolgreich sein. Doch auch die Schule darf nicht zu kurz kommen. Für sein Wunschstudium Jura benötigt Malte einen ziemlich guten Abi-Notenschnitt.