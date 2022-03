Der Stadtrat stimmt am 7. April über das Projekt ab : Sanierung von Gutshof Niederheid nimmt erste Hürde

Düsseldorf Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten für die Komplettsanierung, die rund 10,4 Millionen Euro kosten soll. In der zuständigen Bezirksvertretung 9 freut man sich, dass es ein Ende Flickschusterei geben soll.

So richtig glauben konnten es die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) 9 in ihrer jüngsten Sitzung nicht, dass die Verwaltung tatsächlich mit dem Vorschlag einer Komplettsanierung des Gutshofs Niederheid in die politischen Gremien geht, denn schon seit Anfang 2016 gibt es ein Gezerre um eine Sanierung oder einen möglichen Verkauf. Weil der Weiterbetrieb des im Gutshof untergebrachten Kinderbauernhofs unsicher war, hatte Pächterin Christina Tschorn ihr Angebot gezwungenermaßen – auch wegen Corona – im Jahr 2020 umgestellt. Und so wollten die Sprecher der Fraktionen in der BV-Sitzung den Mitgliedern des Stadtrates, der am 7. April entscheidet, mit auf den Weg geben, dass man in dem Gremium unisono für die Variante der Komplettsanierung in Höhe von über 10,4 Millionen Euro ist. In der Vorlage für die politischen Gremien hatte die Verwaltung nämlich die beiden anderen Alternativen Verkauf oder Teilsanierung inhaltlich aufgeführt, zur Abstimmung stehen sie aber gar nicht erst. Und das sieht auch die BV 9 so: Für eine entsprechende Beschlussempfehlung an den Stadtrat stimmten alle 18 anwesenden Mitglieder.