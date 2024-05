Skaterhockey-Turnier in Düsseldorf Die Rams-Jugend will Europameister werden

Nele Schürmann will am Sonntag bei der Siegerehrung nach dem Finale die begehrte Trophäe auf jeden Fall in den Händen halten. Die Stürmerin im Gastgeberteam ist vom Titelgewinn der Rams fest überzeugt. „Wir haben eine echt gute Mannschaft“, zeigt sich die 15-Jährige optimistisch. 2023 gewann sie mit den Rams die Deutsche Meisterschaft.