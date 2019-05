Skaterhockey : Rams-Jugend fährt in die Schweiz

HOLTHAUSEN Beim U16-Eurocup im Inline-Skaterhockey hat sich das Team aus Holthausen einen Platz auf dem Treppchen als Ziel gesetzt. Doch die Konkurrenz ist stark – es kommen Mannschaften aus England, Israel und Russland zum Turnier.

Old Stars Veterans Eurocup vom 5. bis 7. Juli in Duisburg (mit Copenhagen Vikings, Spreewölfe Berlin, Duisburg Ducks)

Nico Radocaj hat als Achtjähriger bei den Hilden Flames Spaß am Inline-Skaterhockey gefunden. 2015 wechselte er zu den Schülern bei den Rams. Inline-Skaterhockey sieht er vor allem als „Rundum-Sport“. „Kraft, Ausdauer und Reflexe werden gleichermaßen gefordert“, begründet er seine Begeisterung. Am Hildener Bonhoeffer-Gymnasium besucht der Oberstufenschüler gegenwärtig die Jahrgangsstufe zehn und nennt Biologie und Chemie seine Lieblingsfächer. In seiner Freizeit legt Nico großen Wert auf Entspannung, und das geht besonders gut beim Angeln am Rhein. Zander, Rotauge und Barsche sind dort seine