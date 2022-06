Räbbelche luden zum Sommerfest : Musikalischer Nachmittag in Holthausen 

Düsseldorf Die Holthausener Räbbelche hatten nach der zweijährigen Corona-Pause zum Sommerfest vor das Holthausen-Center eingeladen. Viele hundert Menschen kamen zum Mitsingen und Schunkeln.

Und auch das Wetter spielte mit. „Hätte es geregnet und gestürmt, wie es ja vorhergesagt wurde, wäre unser Sommerfest ins Wasser gefallen“, so Fuhrmann. So aber strahlte die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Auch dass gut getrunken wurde, ließ Fuhrmann strahlen; denn zum einen müssen die Kosten eingespielt werden, wenn kein Eintritt verlangt wird, zum Zweiten wird der Überschuss gespendet. „Wahrscheinlich werden wir einen Teil der Jugendarbeit der Räbbelche zukommen lassen und den anderen Teil für das Kinderheim der Diakonie in Holthausen stiften“, verrät Fuhrmann.

Er, sein Stellvertreter Ulrich Aschmoneit und alle Räbbelche hatten bei der Organisation des Straßenfestes vor dem Holthausen Center ganze Arbeit geleistet. Um die Kosten gering zu halten, haben die Mitglieder vieles selber gemacht. So stand die Tanzgarde gleich zweimal im gut siebenstündigen Programm auf der Bühne. Der Aufbau der Festpavillons und der Ess- und Getränkestände lag ebenfalls in der Verantwortung der Karnevalisten. Und auch beim Rest des Bühnenprogramms sah man das ein oder andere Räbbelche auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“. So zupfte Aschmoneit in der Cover-Band Harff 7/40 an der Gitarre und ließ seine Stimme erschallen. „Wir waren nur mit fünf Musikern da. Unser sechster Mann verbringt den Sommer in Frankreich. Er kommt erst im Herbst wieder nach Düsseldorf.“