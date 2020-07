Projekt des Holthausener Zentrum plus : Projekt „Alles für die Katz´“ in Holthausen

Holthausen Das Zentrum plus sucht noch Menschen, die sich künstlerisch engagieren wollen. Katzenfiguren sollen gemeinsam gestaltet werden.

Mit Unterstützung aus dem Verfügungsfonds „Soziale Stadt“ konnten zwölf Rohlinge angeschafft werden, die kostenfrei an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit gehen, wo sie zur „Holthausener Katz’“ gestaltet werden, teilt das Zentrum plus mit. Firmen und Privatleute können einen Rohling kaufen. Die Arbeit findet coronabedingt in den Einrichtungen statt. Die Ergebnisse werden in einer Ausstellung in der Deutschen Bank in Holthausen präsentiert.