Aussstellung in der Werft 77 Dunkle und helle Verwandtschaften in der Kunst

„Dunkle und helle Verwandtschaften“ lautet der Titel der Ausstellung, die aktuell in der Kunsthalle Werft 77 im Reisholzer Hafen am Samstag, 31. August und Sonntag, 1. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr, zu sehen ist. In Kooperation mit dem Kunstverein Kunst im Hafen präsentieren insgesamt 18 Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Installation.