Holthausen Mikroapartments fürs Falkenberg-Center

In den oberen beiden Stockwerken des Falkenberg-Centers an der Bahlenstraße in Holthausen entstehen 19 Mikroapartments. Die möblierten Zimmer sollen zukünftig von Privatpersonen und Geschäftsleuten für eine begrenzte Zeit angemietet werden können. Auch weitere Gewerbeflächen werden in dem Gebäude eingerichtet. Sowohl die Eigentümer des Falkenberg-Centers als auch der Eigentümer des nahe gelegenen Holthausen Centers am Kamper Acker suchen gleichzeitig allerdings nach Nachmietern für aktuell leer stehende Flächen.