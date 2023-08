Ausstellung in Düsseldorf Mehr als 30 Künstler bauen ein Dorf im Reisholzer Hafen

Das Künstler-Dorf im Reisholzer Hafen nimmt erste Formen an. In der Ausstellungshalle „Werft 77“ entsteht ein Ausstellungsprojekt mit mehr als 30 Künstlern aus verschiedenen Ländern. Sie bauen unter dem Namen „Dörfler 2“ kleine Häuser, in denen ein Mikrokosmos für den gemeinsamen Austausch entsteht. Noch vor der Vernissage am Freitag, 25. August, ab 18 Uhr, herrscht rege Bautätigkeit.