Kunstprojekt im Düsseldorfer Süden Künstlerinnen organisieren Kunst- und Musikausstellung

Wie ihr Konzept von der lokalen Kunstszene aufgenommen werden würde, konnten Brockers und Wengel zu Beginn nicht absehen. „Schlimmstenfalls hätten wir beide eben für knapp zwei Wochen die große Halle bespielen müssen, das wäre der „worst case“ gewesen, doch glücklicherweise bekam unser Projekt sehr schnell eine beachtliche Eigendynamik“, so Brockers. Elena Engel, die ihr Atelier vis-à-vis von Brockers „Raum für Kunst“ in der alten Grundschule an der Angerstraße hat, stellt die Ausstellungsbeteiligung gleichsam als persönlichen Neubeginn dar. „Ich zeige nicht meine alten Bilder, sondern Arbeiten, die unter dem Eindruck von Wasserfällen an Fjorden in Norwegen entstanden sind, und die für mich eine Beziehung von Fließendem sowie Ein- und Auspendelndem versinnbildlichen“, so Engel.