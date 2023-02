Aktion gegen den Klimawandel Kinder pflanzen Setzlinge im Niederheider Wald

So ganz versteht Arthur noch nicht, was das mit diesem Loch vor ihm eigentlich soll. Zweieinhalb Jahre ist der kleine Mann gerade erst und hilft seinen Eltern beim Pflanzen von vier Setzlingen. Immerhin hat der Knirps es sich nicht nehmen lassen, den Spaten Schaufel, der doppelt so groß ist wie er, zu den vier vorgegrabenen Löchern hinter sich her zu ziehen. Mamas Hilfe braucht man dabei nicht. Am Ende sind alle vier Eichen in den Löchern verschwunden und hoffen nun darauf, dass in den kommenden Monaten genügend Regen fällt, damit sie wachsen und gedeihen können. Und spätestens in einigen Jahren wird Arthur wissen, dass er einen wichtigen Beitrag geleistet hat.