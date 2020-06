Arbeiten des Stadtentwässerungsbetriebes Düsseldorf gehen bis Ende 2021 : Kanalbauarbeiten auf der Itterstraße beginnen

Holthausen Der Stadtentwässerungsbetrieb saniert bis Ende 2021 einen Kanal auf der Ittertstraße. Der Kanal wird zudem größer gebaut, um mehr Wasser aufnehmen zu können. Die Trasse wird zudem in den öffentlichen Straßenbereich verlegt.

(RP) Am Dienstag, 30. Juni, beginnen die Kanalbauarbeiten an der Itterstraße: Dann wird der Kanal zwischen den Hausnummern 10 bis 103 (Kreuzung „Geeststraße“) abschnittsweise in offener Bauweise mittels Baugruben innerhalb der Itterstraße saniert. Die vorbereitenden Arbeiten sind pünktlich abgeschlossen. Wenn alles nach Plan läuft, werden die Arbeiten voraussichtlich Anfang Dezember 2021 abgeschlossen sein.