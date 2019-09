Demenzwoche im Zentrum plus Holthausen : Wenn die Kunst zu den Kranken kommt

Im Zentrum plus gibt es in der Demenzwoche jede Menge Angebote.

Christina Puth hat einen Koffer ins Zentrum plus des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) an der Henkelstraße mitgebracht. Um sie herum sitzen im großen Kreis Demenzkranke, Angehörige und ehrenamtliche Betreuer. Sie sind voller Erwartung, was die Mitarbeiterin des Kunstpalastes Düsseldorf aus ihrem Koffer zaubert. „Kunst on Tour“ heißt das Projekte, mit dem die Einrichtung an Demenz erkrankte Menschen Kunst vor Ort erlebbar macht. Nina Becker, Koordinatorin für Demenzarbeit im Zentrum plus Holthausen, dachte sich, die Woche der Demenz sei ein guter Anlass, das auszuprobieren. „Menschen, die dement sind, können an allen Angeboten teilnehmen, sie sollten nicht ausgegrenzt werden“, sagt sie zu dieser Premiere. Tatsächlich war Christina Puth jetzt auch das erste Mal mit ihrem Museums­koffer zu demenzkranken Menschen vor Ort unterwegs.