Radwege an der Kölner Landstraße bekommen frische Farbe : Umbau der Haltestellen am Kamper Acker

Kamper Acker Holthausen Photo : Andreas Endermann Foto: Endermann, Andreas (end)

Holthausen Die Rheinbahn wird den Hochbahnsteig der U74 und U77 barrierefrei herstellen. Oberbürgermeister Stephan Keller hat zudem zwei neue Sitzbänke an einem Schattenplatz zugesagt.

Der Kamper Acker bekommt nicht nur zwei Sitzbänke zurück, die vor Jahren abgebaut wurden, sondern auch der barrierefreie Umbau des wichtigen ÖPNV-Haltepunktes steht in nächster Zukunft an. Seniorenratsmitglied Hermann Becker hatte vor einigen Wochen Oberbürgermeister Stephan Keller deswegen angeschrieben und nun vor kurzem eine Antwort erhalten. Die Bänke waren einst entfernt worden, weil sich drumherum ein Treffpunkt für Drogenabhängige und Wohnungslose entwickelt hatte. Viele von ihnen wurden in einer Hausarztpraxis an der Itterstraße mit Methadon substituiert. Doch da die Praxis nun schon seit ein paar Jahren geschlossen ist, wurden die Wünsche nach neuen Sitzbänken wieder laut.

Neue Sitzgelegenheiten, das ist sowohl Becker als auch vielen Senioren wichtig, die ihn nach eigenen Angaben auf die Bänke ansprachen, sollten dann aber im Schatten aufgestellt werden, so Becker: „Die gut angenommenen Seniorenbänke sind alle der Sonne ausgesetzt.“ Keller sagte zu, dass noch in der zweiten Jahreshälfte zwei Sitzbänke im Schatten der Bäume aufgestellt werden sollen.

In seinem Schreiben von Ende Juli verweist OB Keller auch auf die Pläne der Rheinbahn, für die Stadtbahnlinien U74 und U77 einen barrierefreien Hochbahnsteig zu bauen. Die Planung dafür sieht eine Neuaufteilung des Straßenquerschnitts im Bereich Kamper Acker zwischen Adolf-Klarenbach-Straße und Hügelstraße vor. Hierbei sollen die Geh- und Radwege, ebenso wie die Bus- und Niederflurhaltestellen der Stadtbahnlinien U71 und U83 neu gemacht werden. In diesem Zuge, so Stephan Keller in seiner E-Mail an Hermann Becker, soll wegen der hohen Aufenthaltsqualität im Bereich des Platzes und der Geschäfte auf die Einhaltung der Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum geachtet werden. Hierzu würden die Geh- und Radwege in ausreichender Breite und die Radwege in roter Asphaltbauweise hergestellt.