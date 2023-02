Aktion Wärme-Punkt der evangelischen und katholischen Gemeinde Ein bisschen Wärme gegen die Einsamkeit

Doch nun ist sie angelaufen, die Aktion Wärme-Punkte. Jeder, der möchte, ist willkommen. Kranz hat dafür ein kleines Team Ehrenamtler um sich geschart. Das sind an diesem Dienstag Andrea Henrichs, Petra Linß und Marion Willmes. Sie achten darauf, dass sich jeder willkommen fühlt. Kochen Kaffee, fragen nach, ob noch jemand ein Stück Kuchen möchte. Damit die Wärme in dem Raum bleibt, ist die Tür zum Foyer geschlossen. Nicht optimal für ein Angebot, das ein offenes Haus signalisieren soll. Aus der Not macht Christoph Kranz dann auch kurzerhand eine Tugend. „Ich gehe vor die Tür und spreche Menschen an.“ So sei etwa vergangene Woche Dienstag eine junge Frau spontan reingekommen und habe sich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück selbstgebackenen Kuchen ein bisschen aufgewärmt: „Es war für alle schön, mit einem jungen Menschen ins Gespräch zu kommen.“