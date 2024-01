Mieter verzweifelt Kaputter Aufzug in Düsseldorf sorgt für Unmut

108 Treppenstufen muss Frau K. laufen – mehrmals am Tag. Denn: Der Aufzug im Haus Geeststraße 81 in Holthausen ist kaputt. Zwei Minuten und 40 Sekunden braucht Frau K, bis sie es nach oben in den siebten Stock geschafft hat, wo sie mit ihrem Mann und ihren drei kleinen Kindern wohnt. Aus der Puste ist sie schon auf der Hälfte der Strecke, auch einen Muskelkater habe sie. Noch schlimmer sei der Weg für sie nach einem Einkauf.