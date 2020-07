Projekt Soziale Statd in Holthausen : Ein „Social Sofa“ für den Kamper Acker

Florian Langfeld (v.l.), Miriam Batisch, Eva-maria Dörsch, Uschi Lauterjung und Beate Lüke am künftigen Sofa-Platz. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Holthausen Drei Einrichtungen aus Holthausen (Zentrum plus, Awo-Familientreff und die evangelische Kirchengemeinde) und die Düsseldorfer Mosaik-Künstlerin Miriam Bastisch suchen Menschen, die Lust auf das Projekt haben. Ende August gibt es einen viertägigen Workshop. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Von Mailin Matthies und Andrea Röhrig

Bänke gibt es einige am Kamper Acker, aber eine sieht aus wie die andere. Doch die, die ab Spätsommer den Platz schmücken soll, ist anders als alle anderen. Schon alleine aus dem Grund, das sie ein Unikat sein wird: Gegossen aus Beton, 2,30 Meter lang und mit einem Mosaik belegt.

Für dieses Projekt hat sich die „Mosaikwerkstatt Holthausen“ gegründet, ein Zusammenschluss aus dem Zentrum plus des Arbeiter-Samariter-Bundes an der Henkelstraße, dem Awo-Familientreff an der Geeststraße und der evangelischen Kirchengemeinde. Zusammen war die Idee entstanden, einen besonderen Treffpunkt am Kamper Acker zu installieren. Geld für die Umsetzung war da, da ja 2020 im letzten Jahr das Stadtförderprojekt „Soziale Stadt Wersten Südost und Holthausen“ läuft. Zeitgleich hatte sich die Düsseldorfer Mosaik-Künstlerin Miriam Bastisch an die Stadt gewandt und angefragt, ob es in Düsseldorf ein Projekt gebe, bei dem ihre Fertigkeiten als Mosaicista ins Spiel kommen könnten..

Info 15 Holthausener dürfen mitmachen Kosten Die Stadt stellt aus ihrem Verfügungstopf für das Projekt „Soziale Stadt“ 3200 Euro zur Verfügung. Anmeldung Ab sofort im Zentrum plus des ASB, 0211 9303146 oder per E-Mail u.lauterjung@asb-duesseldorf.de. Es gibt 15 Plätze.

Die Stadt brachte alle zusammen und gemeinsam wurde überlegt, wo am Kamper Acker eine Stelle künstlerisch mit einem Mosaik gestaltet werden könnte. Schnell verfiel man auf das „Social Sofa“, einer aus den Niederlanden kommenden Idee. Die aus Beton gefertigte Sitzgelegenheit wird im Anschluss aus Mosaiksteinen künstlerisch gestaltet.

In einem viertägigen Workshop im August soll der Sofa-Rohling mit einem Mosaik zum Thema „Großstadtdschungel“ beklebt werden. Elemente aus Düsseldorf wie den Rheinturm und aus Holthausen die Henkel-Türme werden dabei mit der Tier- und Pflanzenwelt des Dschungels vermischt. Auf das Motiv kamen die Akteure um Miriam Bastisch, Beate Lüke, Uschi Lauterjung und Florian Langfeld, als Lükes Praktikantin Eva-Maria Dörsch zur Besprechung ein T-Shirt mit einem Dschungelmotiv trug.

Doch natürlich wollen die fünf Akteure die Arbeit nicht alleine machen. Sie suchen Menschen aus Holthausen, die Spaß daran haben, ein Mosaik nach Anleitung entstehen zu lassen. Alter (die Teilnehmer sollten über zwölf Jahre alt sein), Geschlecht oder Religionszugehörigkeit spielen keine Rolle. „Fingerspitzengefühl und Kreativität sind gefragt“, sagt Miriam Bastisch. Kosten entstehen keine.

Die Auftaktveranstaltung ist am Montag, 24. August, im Zentrum plus an der Henkelstraße 15 von 16 bis 20 Uhr. Hier soll das Projekt vorgestellt werden, aber auch erste Erklärungen zu den Techniken und dem Vorgehen sollen vermittelt werden. Die eigentlichen Workshoptage sind am Wochenende vom 28. bis zum 31. August, jeweils von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Garage der evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf-Süd an der Adolf-Klarenbach-Straße 4. Es ist ausdrücklich erwünscht, dass die Teilnehmer an allen fünf Veranstaltungen teilnehmen. 15 Plätze gibt es zu verteilen. Vorkenntnisse werden nicht benötigt.

Der Workshop kann draußen mit den geltenden Corona-Abstandsregeln stattfinden. Die Überlegung, das Projekt in das nächste Jahr zu verschieben, wurde deshalb auch verworfen. Da ebenfalls nicht sicher sei, wie die Situation im nächsten Jahr aussehe, sagt Beate Lüke vom Awo-Familientreff: „Da fand ich es schon schön, das jetzt einfach zu machen.“