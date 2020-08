Rohrbruch in der Siedlung Am Falder : 200 Haushalte ohne warmes Wasser

Die Anlage an der Marconistraße versorgt die Nachbarschaft. Foto: Guenter von Ameln/Von Ameln, Günter (vam)

Holthausen Rund 200 Haushalte hatten am Mittwochmorgen kein warmes Wasser. Die Stadtwerke vermuten in der Siedlung Am Falder einen Rohrbruch. Am Donnerstag soll die Suche nach dem Leck weitergehen.

Gestern musste ein Teil der Bewohner der Siedlung Am Falder/Sommerfeldstraße in Holthausen kalt duschen. In über 200 Haushalten war die Heizung ausgefallen, teilweise kam auch kein warmes Wasser aus den Leitungen. Die Stadtwerke als zuständiger Energielieferant suchen fieberhaft nach der Ursache des Problems; die Versorgung wurde inzwischen jedoch zum Großteil wieder hergestellt. Die Leistung könne jedoch noch etwas schwächer sein als gewohnt, heißt es von den Stadtwerken.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist ein unterirdischer Rohrbruch verantwortlich für die Störung. Wo genau sich dieser befindet, ist jedoch noch unklar, und erst wenn das Leck geortet ist, kann die Reparatur beginnen. Daher muss am Donnerstag zwischen 7.30 und 16 Uhr die Warmwasserversorgung der Haushalte erneut heruntergefahren werden. Das Netz wird dann Stück für Stück wieder ans Laufen gebracht, anhand dessen können die Experten den für den Ausfall verantwortlichen Abschnitt der Leitungen eingrenzen.

Wenn der betroffene Bereich genau genug bestimmt worden ist, wird ein Spezialfirma hinzugezogen, die mit Hilfe von Gas das genaue Leck lokalisieren kann. „Das kann man sich vorstellen wie einen Fahrradschlauch, den man ins Wasser hält, um mit ausströmender Luft ein Loch zu lokalisieren“, erklärt eine Sprecherin der Düsseldorfer Stadtwerke. Danach müssen die Rohe freigelegt und repariert werden. Wie lange das dauern wird, kann nicht gesagt werden. Wichtig sei jedoch, dass es gelungen ist, mit Hilfe von Schiebern und Umleitungen den Großteil der Haushalte in der Siedlung wieder mit Warmwasser zu versorgen.

Die Wohnhäuser im Westen von Holthausen, angrenzend an den Park Elbroich, werden von einer sogenannten gasbefeuerten Kesselanlage an der Marconistraße mit Heizenergie versorgt. Dort wird das Wasser erhitzt und über ein unterirdisches Rohrsystem in der Siedlung verteilt.