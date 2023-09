Jecke feiern im Düsseldorfer Süden Hitzefrei für Schunkelmuffel beim Holthausen OpenAir

Bei 30 Grad im Schatten in der Tat keine leichte Aufgabe. Aber Fuhrmann erinnert sich auch gut an andere Wetterlagen: „In den ersten beiden Jahren gab es Wolkenbrüche, ,Holthausener Wasserspiele‘ haben wir damals gesagt, als die Sturzbäche über die Bühne hereinbrachen.“ Am Samstag dagegen zeigten sich die Besucherinnen und Besucher sichtlich dankbar für die Schattenplätze in den offenen Zelten. Bei kühlen Getränken und mit Fächern bewaffnet verfolgten sie das Bühnenprogramm, zu typisch jecken Zeiten, von 12.33 bis 20:11 Uhr. Den Anfang machten die Räbbelche-Tanzgarde und die Cheerleader SCU Unterbach. Dann folgten die Spaßband Jeck United, Gesang von De Schlofmütze, die 2021 gegründete Wimmer-Band, deutsche Dance-Musik von Yasmin Hutchins, KU11 Musik vom Rhing, die Coverband Harff 7/40 und DJ Colonia. „Alle Bands unterstützen uns kostenfrei, um den Stadtteil zu beleben“, freute sich Fuhrmann. „Der Gewinn des Festes geht an die Düsseldorfer Kindertafel und in die Kinder- und Jugendarbeit der Räbbelche.“