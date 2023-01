Geplanter Ausbau des Reisholzer Hafens Hafengesellschaft informiert Politik über Pläne

In der Machbarkeitsstudie für die Hafenentwicklungsgesellschaft wird auf eine prognostizierte erhöhte Verkehrsbelastung hingewiesen. Die Gutachter geben die Empfehlung, die Verkehre von Lkw und Güterverkehr per Schiene voneinander zu trennen: Als Ab- und Zufahrt für das geplante Containerterminal mit zwei Portalkränen soll eine stillgelegte Bahntrasse gegenüber der Hausnummer Am Trippelsberg 92 genutzt werden. Die Erschließung des Schwerguthafens soll wie gehabt über die Reisholzer Werftstraße erfolgen, die Erschließung der geplanten Gewerbe und Industriegebiete auf der Shellbrache soll über eine neue Erschließungsstraße mit Anbindung über die Straße Am Trippelsberg führen. Die genaue Stelle sei noch variabel, heißt es in der Studie. Nach einer Verkehrsberechnung aus dem Jahr 2020 (die Pläne von Aurelis oder von Beos an der Reisholzer Werftstraße sind nicht eingeflossen) ist der Knotenpunkt Bonner Straße/Am Trippelsberg/Paul-Thomas-Straße am stärksten mit zusätzlichem Verkehr belastet. Hier errechneten die Fachleute, dass über den Tag verteilt mehrfach nur die Note „ausreichend“ erreicht wird. Durch Anpassungen der Rot- und Grün-Phasen an der Paul-Thomas-Straße könnte aus Sicht der Verkehrsplaner eine Überlastung der Kreuzung vermieden werden.