Düsseldorfer Süden Warum gemeinsames Singen so gut tut

Besondere Erfahrung mit Gesang oder Takt ist nicht notwendig, um Freude am Singen zu haben. Das findet auch eine Holthausenerin, die schon seit mehr als zehn Jahren am gemeinsamen Singen im Zentrum plus teilnimmt. „Ich habe in der Schule schon gerne im Chor gesunden. Ich habe einfach Freude dran – sonst würde ich das ja nicht machen“, lacht sie. Auch bei ihr stehen Volkslieder hoch im Kurs, wie z. B. „Die Gedanken sind frei“.