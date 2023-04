Diakonie-Tochter Renatec eröffnet am Samstag siebte Filiale Andrang erwartet zur fairhaus-Eröffnung

Ein kleiner Lichtblick eröffnet am heutigen Samstag um 10 Uhr in der früheren Zeemann-Filiale nach einer knapp zweieinhalbmonatigen Renovierung- und Umbauphase an der Bonner Straße 1: Das „fairhaus“ der Diakonie-Beschäftigungstochter Renatec – eine Art Sozialkaufhaus, in dem aber jeder und jede einkaufen kann. Es gibt Neuware, die von Firmen als Spende an Renatec gegangen sind, aber auch gut erhaltene Second-Hand-Waren. In den vergangenen Tagen haben Filialleiterin Michael Lenze und ihre insgesamt elf Kolleginnen die Filiale startklar gemacht: vier Renatec-Beschäftigte und acht Frauen, die eine Qualifizierung in der Diakonie-Tochter machen.