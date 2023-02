Geplantes Bürogebäude an der Bonner Straße Entwickler kauft Henkel Grundstück für das „One 17“ ab

Die Sassenscheidt-Gruppe, die im vergangenen Jahr ihren Unternehmenssitz von Iserlohn nach Düsseldorf verlegte, plant auf dem Areal in Holthausen einen Neubau mit einer Bruttogrundfläche von knapp 20.000 Quadratmetern. Entstehen sollen Co-Working-Flächen und Räume für Start-ups sowie für „etablierte Unternehmen“. Der Bürokomplex mit dem Namen „One 17“ soll in Holzhybridbauweise errichtet werden, eine Dachbegrünung auf dem sieben Stockwerke hohen Gebäude ist vorgesehen. Zu den Plänen gehören außerdem ein Innenhof mit Campus-Charakter, eine Tiefgarage und ein Gastronomieangebot. Das „One 17“ soll ein Bindeglied zwischen den bestehenden Strukturen und dem Industriehafen Reißholz werden, so die Hoffnung der Sassenscheidt-Gruppe.