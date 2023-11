Heimatverein geht das Geld aus Der letzte Weihnachtsbaum auf dem Kamper Acker?

Das Schmücken des Baumes übernahmen Kinder der Awo-Kita Gerda Henkel, einer von der Firma Henkel betrieblich geförderten Einrichtung. In den vergangenen Tagen und Wochen hatten die Kita-Kinder dafür gebastelt. Entstanden waren kleine Kunstwerke, wie etwa Christbaumkugeln, die in einem umgestülpten, durchsichtigen Trinkbecher aufgehängt sind. „Es musste ja etwas Regenfestes sein“, sagte Marion Jäkel von der Kita, die zusammen mit Leiterin Andrea Zündorf und sechs Kindern zum Kamper Acker gekommen war. Was die Kinder nun an die unteren Zweige hängten, brachte Dachdeckermeister Sven Deussen später so hoch an, dass keiner mehr herankommen kann. Deussen war unentgeltlich mit seinem Hubwagen vorbeigekommen.