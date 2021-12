Anbieter hatte keine gültige Baugenehmigung : Autoverlader hat den Reisholzer Hafen verlassen

Düsseldorf Bereits 2020 hatte das Unternehmen aus Bayern mit den Umladeaktivitäten auf dem Gelände auf der Straße Am Trippelsberg begonnen. Mitglieder der Initiative Hafenalarm und der Grünen hatten die Stadt auf den Betrieb aufmerksam gemacht.

(rö) Die Gerüchte hatten sich hartnäckig gehalten, dass sich das Unternehmen, das auf einer freien Fläche im Reisholzer Hafen im großen Stil mit Fahrzeugen handelte, den Standort nicht komplett aufgegeben habe. Weil es dort Erdarbeiten gab, war die Vermutung laut geworden, dass eine Halle gebaut werden sollte, in der die Fahrzeuge untergestellt werden sollten. Doch auf Anfrage von Rita Kiwitt von den Linken in der Bezirksvertretung 9 hat die Verwaltung nun mitgeteilt, dass sie im Rahmen einer Räumungsverfügung gefordert habe, die Oberfläche wieder in den Ursprungszustand zurück zu versetzen. Hintergrund ist, dass das Unternehmen aus Bayern die Fläche zwar legal gemietet hatte, allerdings keine Baugenehmigung für die Nutzung gestellt hatte. Weil es dadurch zu einer Zunahme des Lkw-Verkehrs Am Trippelsberg gekommen war, hatte die BV 9 sich Anfang des Jahres geweigert, die Baugnehemigung nachträglich zu beschließen. Die Verwaltung teilte weiter mit, dass Planungen für eine neue Bebauung weder vorlägen, noch ihr bekannt seien: „Sollte eine neue Bebauung beantragt werden, würde diese im Antragsverfahren im Hinblick auf die Schadstoffbelastung geprüft werden“, heißt es wörtlich.