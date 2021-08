Gelände des Reisholzer Hafens : Am Hafen wird die Kunst gefeiert

In und vor den Künstlerräumen am Reisholzer Hafen wird am Wochenende gefeiert. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Holthausen Am Wochenende gibt es am Ende der Reisholzer Werftstraße viel zu entdecken. Unter anderem lädt die die Bürgerinitiative Hafenalarm in Höhe der Galerie Töchter&Söhne zum Sommerfest.

Endlich wird die Kunstszene in der Landeshauptstadt wieder sichtbar. Innerhalb der Kunstpunkte, die an den kommenden beiden Wochenenden in Düsseldorf stattfinden, sind zunächst die Kulturstandorte im Süden der Stadt ran. Einiges geboten wird dabei am Reisholzer Hafen. Die Bürgerinitiative Hafenalarm veranstaltet parallel zu den Kunstpunkten am Sonntag, 22. August, von 15 bis 18 Uhr, ihr turnusmäßige Sommerfest im Freien, und zwar vor dem Eingang zum Hafen Reisholz, gleich vor der Galerie Töchter&Söhne, Uferstraße/Ecke Reisholzer Werftstraße. Die Betreiber der Galerie sorgen für Kaffee, Erfrischungsgetränke und Kuchen. Mehrere Bundestagskandidatinnen haben ihr Kommen angekündigt, auf dem Fest kann mit ihnen diskutiert werden.

In der Galerie sind in einer neuen Ausstellung Arbeiten des in Düsseldorf lebenden Fotodesigners U.H. Mayer zu sehen. Seine Liebe zur Fotografie entdeckte der gebürtige Reutlinger in seiner Kindheit. Nach seiner Lehre zum Fotografen bewarb sich U. H. Mayer bei der damaligen Bayerischen Staatslehranstalt für Photographie. Er wurde direkt in das zweite Jahr aufgenommen und studierte bei Hanna Seewald, Rudolf Müller-Schönhausen und Hans Schreiner. Nach dem Abschluss gründete er 1960 in Düsseldorf sein eigenes Fotostudio. Mayer fotografierte darüber hinaus für zahlreiche Publikationen wie auch Plattencover unter anderem für Paul Kuhn.